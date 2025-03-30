أنشيلوتي: سنقاتل على لقب الدوري حتى النهاية.. ومبابي يصنع الفارق

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن فريق سيقاتل على لقب الدوري الإسباني حتى النهاية، أوضح أن أتليتكو مدريد لم يخرج من المنافسة على اللقب.

وقاد كيليان مبابي فريقه ريال مدريد للفوز على ليجنايس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم نلعب مباراة سيئة أمام ليجانيس. سيطرنا على المباراة جيدًا، لكننا افتقرنا إلى التوازن، ولهذا السبب استقبلنا هدفين لم نستحقهما بناءً على ما قدمناه في الشوط الأول".

وأضاف "لم نتمركز بشكل جيد، ولكن لعبنا بشراسة ونجحنا في تحقيق الريمونتادا وفزنا باللقاء. لا أتذكر مباراة لم نعاني فيها. لا يوجد مباريات سهلة، ونحن ندرك ذلك".

وتابع "ليجانيس يشكو من الحكام، ونحن أيضًا نشكو. قرارات التحكيم رمادية وليس لديّ ما أضيفه. اشتكى ليجانيس من ركلة الجزاء واشتكينا نحن في الهدف الأول بعد تدخل على براهيم دياز".

وأكمل الإيطالي "التنافس على لقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة فقط؟ سيُقاتل أتليتكو مدريد حتى النهاية، لأنه فريق قوي للغاية، وهذا ما يجب أن يفعله أي فريق. ونحن أيضا سنُقاتل حتى النهاية".

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة الـ63 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

ولدى برشلونة مباراة الجولة سيلعبها ضد جيرونا.

وأتم "كيليان مبابي أصبح أكثر نشاطا وحضورا في الملعب. لقد تكيف بشكل جيد للغاية وهو يصنع الفارق. هذا ما نريده منه. لقد جرب تنفيذ الركلات الحرة في التدريبات ليلة المباراة بشكل ناجح".

وسجل مبابي (2) وجود بيلينجهام، بينما أحرز دييجو جارسيا وداني رابا ثنائية ليجانيس.

وعادل كيليان أهداف كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد في 2009-2010 وأيضا رود فان نيستلروي موسم 2006-2007 ووصل لهدفه الـ33.

وأصبح مبابي في المركز الرابع كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف للملكي في الموسم الأول بقميص الفريق.

ويتصدر إيفان زامورانو هذه القائمة بـ37 هدفا موسم 1992-1993، ويليه بنفس العدد كل من فان نيستلروي ورونالدو ومبابي.

ووصل الفرنسي لهدفه رقم 364 في مسيرته الكروية ليتساوى مع روجي كورتوا في قائمة أكثر اللاعبين الفرنسيين إحرازا للأهداف في مسيرتهم الكروية.

ويتواجد كريم بنزيمة في الصدارة بتسجيله 491 هدفا، ويليه تيري هتري بـ411 هدفا ثم كورتوا ومبابي.

وللمرة الأولى في مسيرة مبابي يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة.

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