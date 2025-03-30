منتخب مصر تحت 16 عاما يختتم معسكره بانتصار ضد بتروجت
الأحد، 30 مارس 2025 - 13:36
كتب : FilGoal
اختتم منتخب مصر تحت 16 عاما معسكره بالفوز على شباب بتروجت.
ويقود منتخب الناشئين تحت 16 عاما، حسين عبد اللطيف.
وانطلق معسكر منتخب مصر في 24 مارس الماضي استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.
وتغلب منتخب الناشئين على شباب بتروجت بهدف دون مقابل سجله يوسف محمد.
وأقيمت المباراة على 3 أشواط بواقع 40 دقيقة للشوط الواحد.
ولعب منتخب تحت 16 عاما خلال المعسكر ضد شباب زد وسيراميكا كليوباترا والمصرية للاتصالات.
وحقق المنتخب الفوز في جميع مبارياته الودية.
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