مصائب بايرن تتوالى.. اللاعب الزجاجي يصاب من جديد

أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة لاعبه الياباني هيروكي إيتو، لتتوالى الأنباء السيئة على النادي بشأن الإصابات.

وأفاد بايرن عبر موقعه: "أثبتت الفحوصات أن هيروكي إيتو يعاني من كسر جديد في مشط القدم".

وتعرض اللاعب الياباني للإصابة خلال فوز فريقه على سانت باولي بنتيجة 3-2 يوم السبت.

ودخل إيتو كبديل في الدقيقة 58، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 89.

سيغيب إيتو، الذي انتقل إلى ميونيخ قادماً من شتوتجارت الصيف الماضي، عن صفوف بايرن لفترة طويلة، حسب بيان النادي البافاري.

بينما ذكرت جريدة بيلد أن اللاعب سيغيب لمدة 3 أشهر، وأن مدة غيابه تعتمد على تعافيه، خاصةً وأن نفس المنطقة تعرضت للكسر للمرة الثالثة.

الياباني تعرض لكسر في القدم بعد وقت قصير من انتقاله إلى بايرن وغاب عن الملاعب حتى فبراير الماضي.

وعلق ماكس إيبرل مدير بايرن قائلا: "نبأ إصابة هيروكي الخطيرة الجديدة أثّر فينا جميعاً بشدة. لقد استعاد عافيته بعد أشهر من التأهيل، وسيغيب الآن لفترة طويلة".

وأضاف "سنقدم له كل الدعم الذي يحتاجه. إنه لاعبٌ مُقاتل، ونتطلع إلى عودته إلى أرض الملعب".

وتابع "بعد إصابة ألفونسو ديفيز ودايوت أوباميكانو، خسرنا مدافعا ثالثا في فترة وجيزة. سنعمل جاهدين على تعزيز صفوفنا لمواصلة تحقيق أهدافنا".

قبل أيام، أعلن بايرن ميونيخ تعرض لاعبه ألفونسو ديفيز لاعبه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كما كشف النادي عن إصابة أوباميكانو في الركبة والتي ستبعده لنحو شهر ونصف.

وعاد بايرن ميونيخ لتحقيق النتائج الإيجابية مرة أخرى بفوز على سان باولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل ليروي ساني (2) وهاري كين أهداف بايرن ميونيخ.

بينما أحرز إلياس سعد ولارس ريتزكا ثنائية سان باولي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.