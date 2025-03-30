كرة طائرة - بعثة سيدات الأهلي تطير إلى أبوجا لخوض بطولة إفريقيا

الأحد، 30 مارس 2025 - 13:12

كتب : FilGoal

بعثة سيدات الأهلي - كرة طائرة

غادرت بعثة سيدات الأهلي للكرة الطائرة مطار القاهرة صباح اليوم الأحد.

واتجهت بعثة الأهلي إلى مدينة أبوجا النيجيرية استعدادا لخوض منافسات بطولة إفريقيا.

ويختتم موسم سيدات الطائرة ببطولة إفريقيا المقرر إقامتها في أبوجا بين 4 إلى 14 أبريل المقبل.

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وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق لقبي الدوري والسوبر المصري هذا الموسم بينما حصد وصافة الكأس.

ويمثل مصر في بطولة إفريقيا كل من الأهلي والزمالك حامل اللقب آخر نسختين.

ويسعى الأهلي لحصد لقب إفريقيا الغائب منذ 2019.

وفي آخر ثلاث نسخ أقيمت وصل الأهلي للنهائي مرتين وحصد الوصافة.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب آخرهم 2019.

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