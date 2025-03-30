سجل وصنع وتحصل على ركلة جزاء.. كهربا يقود الاتحاد لثمن نهائي كأس ليبيا

الأحد، 30 مارس 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الاتحاد الليبي

واصل محمود عبد المنعم "كهربا" تألقه في الملاعب الليبية وقاد الاتحاد لثمن نهائي الكأس.

محمود كهربا

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وتغلب الاتحاد الليبي على أبي الأشهر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الـ 32.

وسجل كهربا هدفا وصنع آخر كما تحصل على ركلة جزاء لصالح فريقه.

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وكان كهربا قد تألق في الدوري الليبي رفقة الاتحاد وسجل هدفين وصنع ثالث في آخر مواجهة أمام النهضة.

ونجح كهربا خلال 6 مباريات فقط في الدوري أن يساهم في سبعة أهداف إذ سجل خمسة وصنع 2 آخرين.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في مجموعته برصيد 24 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق.

ويقام الدوري الليبي من 4 مجموعات يتأهل أول 3 مراكز إلى المرحلة النهائية من المنافسة على اللقب.

وتضم المجموعة الثالثة تسعة فرق أي تقام المنافسة من 16 جولة.

ويتبقى جولتان لصالح الاتحاد الليبي الذي اقترب من حسم تأهله للمرحلة النهائية.

الاتحاد الليبي كهربا محمود كهربا
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