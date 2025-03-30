كيكر: بايرن يحسم موقفه من استمرار توماس مولر لموسم جديد

الأحد، 30 مارس 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

توماس مولر

كشفت جريدة كيكر أن نادي بايرن ميونيخ لن يمدد عقد لاعبه توماس مولر لموسم جديد لتنتهي رحلته الطويلة مع البافاري.

وقضى مولر (35 عاماً) كل مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونيخ.

وأوضح التقرير أن مولر سيغادر بايرن ميونيخ في نهاية الموسم.

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وأضاف التقرير أن توماس كان يتمنى البقاء لموسم آخر، لكن إدارة النادي أبلغته بالقرار خلال اجتماع عُقد قبل نحو أسبوعين.

ويسعى النادي البافاري لتوديع مولر بشكل يليق به، حسب التقرير.

وتصر إدارة نادي بايرن ميونيخ على تعيين مولر في أحد المناصب الإدارية بعد اعتزاله، إذ يعتبرونه الممثل المثالي للنادي. ويعتبرون أن جميع أبواب النادي مفتوحة أمامه.

وأشارت بعض التقارير إلى أن اللاعب قد يتجه للدوري الأمريكي.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

بايرن ميونيخ توماس مولر
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