سجل بعد دقيقتين من مشاركته.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز جديد والحفاظ على الصدارة

الأحد، 30 مارس 2025 - 12:39

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

نجح ليونيل ميسي في قيادة إنتر ميامي لتحقيق انتصار جديد بالدوري الأمريكي والحفاظ على صدارة القسم الشرقي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وعاد ميسي للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به وحرمته من معسكر منتخب الأرجنتين الأخير.

وتغلب إنتر ميامي على فيلاديلفيا يونيون ضمن منافسات الجولة السادسة من القسم الشرقي بهدفين مقابل هدف واحد.

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وحافظ إنتر ميامي على صدارة الترتيب بـ 13 نقطة رغم خوض 5 مباريات فقط.

وسجل ميسي للمباراة الثانية على التوالي بعدما قاد إنتر ميامي للفوز أيضا على أتلانتا يونايتد.

وشارك ميسي في الدقيقة 55 من مواجهة فيلاديلفيا قبل أن يسجل هدفه في الدقيقة 57.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري يوم 7 أبريل أمام تورنتو.

ولم يذق إنتر ميامي طعم الخسارة في الدوري هذا الموسم بعد خوض 5 مباريات.

إنتر ميامي ليونيل ميسي
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