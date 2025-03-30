لايبزيج يقيل مدربه

الأحد، 30 مارس 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

لايبزيج

أعلن نادي لايبزيج الألماني صباح الأحد الاستغناء عن خدمات مدربه ماركو روز.

وأفاد النادي في بيان: "أعفى نادي لايبزيج مدربه ماركو روز من منصبه بشكل فوري يوم الأحد".

وأضاف البيان "كما تم إعفاء مساعديه ألكسندر زيكلر وماركو كورت وفرانك جيديك وكذلك فرانك آيليج من مهامهم".

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ومن المقرر أن يعلن النادي قريبا عن هوية المدرب الذي سيقود الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال المدير الرياضي مارسيل شيفر في بيان: "لقد آمنا بماركو ومساعديه لفترة طويلة، وبذلنا قصارى جهدنا حتى النهاية لقلب الأمور رأسًا على عقب".

وأضاف "مع ذلك، في ظل الوضع الحالي وقلة النتائج الإيجابية، نحن على قناعة راسخة بأننا بحاجة إلى دفعة معنوية جديدة للمباريات المتبقية لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".

ويتولى روز تدريب الفريق الألماني منذ سبتمبر 2022 وقاده للفوز بكأس ألمانيا في موسمه الأول مع الفريق.

وجاء القرار قبل أيام من مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا ضد شتوتجارت يوم الأربعاء.

وتراجع لايبزيج إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني بعد خسارته 1-0 يوم السبت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، وهي المباراة السادسة على التوالي التي يخسر فيها الفريق خارج أرضه.

لم يغب لايبزيج، المملوك لشركة رد بول منذ عام 2009، عن دوري أبطال أوروبا إلا مرة واحدة منذ موسم 2016-2017.

ماركو روز لايبزيج
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