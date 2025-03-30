خطوة جديدة.. الأهلي يتقدم بمذكرتين قانونيتين للرابطة واللجنة الأولمبية بشأن مواجهة القمة

الأحد، 30 مارس 2025 - 10:57

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بمذكرتين قانونيتين إلى رابطة الأندية المصرية واللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة ضد الزمالك.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أيدت قرار رابطة الأندية باحتساب مواجهة القمة بانسحاب الأهلي وفوز الزمالك بنتيجة 3-0 بالإضافة لخصم 3 نقاط في نهاية الموسم وفقا للائحة.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

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"تقدم النادي الأهلي بمذكرة قانونية إلى رابطة الأندية المحترفة، يؤكد فيها على صحة موقفه بخصوص مباراة القمة التي كان محددا لها 11 مارس الجاري".

"واستعرض النادي كافة المستندات التي تدعم تمسكه بقرار رابطة الأندية بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي".

"كما أرسل النادي مذكرة أخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية للرد على كافة البنود التي تضمنها بيانها الأخير بخصوص شكويي الأهلي".

وأعلنت اللجنة الأولمبية رفض الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي بشأن مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقررا لها أن تقام يوم 11 مارس في الجولة الأولى من المرحلة الختامية لتحديد بطل الدوري.

الأهلي بيان رسمي أزمة القمة
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