عوار يعود لتدريبات اتحاد جدة قبل لقاء الشباب

الأحد، 30 مارس 2025 - 01:36

كتب : FilGoal

حسام عوار - اتحاد جدة

عاد حسام عوار لمران اتحاد جدة الجماعي استعدادا المواجهة الشباب في نصف نهائي كأس ملك السعودية.

حسام عوار

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وتعرض الجزائري للإصابة في العضلة الخلفية في منتصف مارس أمام الرياض.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" فإن عوار عاد تدريجيا لتدريبات النمور الجماعية.

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وستتحدد فرص انضمام عوار لقائمة الفريق في مباراة الشباب بعد تدريبات الإثنين المقبل حيث يختتم الفريق تحضيراته.

صاحب الـ 26 عاما خاض 24 مباراة بقميص الاتحاد هذا الموسم سجل 10 أهداف وصنع 4.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي عقب مرور 25 جولة.

وجمع اتحاد جدة 61 نقطة ويتصدر بفارق 4 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه.

حسام عوار اتحاد جدة الدوري السعودي
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