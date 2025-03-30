عوار يعود لتدريبات اتحاد جدة قبل لقاء الشباب
الأحد، 30 مارس 2025 - 01:36
كتب : FilGoal
عاد حسام عوار لمران اتحاد جدة الجماعي استعدادا المواجهة الشباب في نصف نهائي كأس ملك السعودية.
وتعرض الجزائري للإصابة في العضلة الخلفية في منتصف مارس أمام الرياض.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" فإن عوار عاد تدريجيا لتدريبات النمور الجماعية.
وستتحدد فرص انضمام عوار لقائمة الفريق في مباراة الشباب بعد تدريبات الإثنين المقبل حيث يختتم الفريق تحضيراته.
📸| يا ليلة العيد آنستينا 🤩#عيد_الفطر pic.twitter.com/gnUKNQfBEy— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 29, 2025
صاحب الـ 26 عاما خاض 24 مباراة بقميص الاتحاد هذا الموسم سجل 10 أهداف وصنع 4.
ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي عقب مرور 25 جولة.
وجمع اتحاد جدة 61 نقطة ويتصدر بفارق 4 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه.
نرشح لكم
الرياضية: كانسيلو يقترب من الغياب عن دربي الرياض تقرير: الهلال يطلب ضم مدافع فولام مقابل 8 ملايين يورو سنويا تقرير: النصر السعودي يقدم عرضا كبيرا لضم قدوس.. وموقف اللاعب الرياضية: النصر يؤجل قرار مشاركته في البطولة العربية بمصر ضمك يقيل مدربه البرتغالي.. مدرب سعودي مؤقت لنهاية الموسم تقرير: فحص طبي لظهير أهلي جدة لحسم موقفه من الدربي أمام الاتحاد تقرير: خورخي جيسوس لا يمانع تدريب البرازيل ولكن بشرط وحيد صحيفة اليوم: تأكد غياب بيرجوين عن مواجهة الشباب في الكأس