بقيادة سولشاير.. بشكتاش يُسقط جالاتاسراي في فخ الخسارة الأولى محليا

الأحد، 30 مارس 2025 - 01:01

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير

أسقط بشكتاش غريمه جالاتاسراي في فخ الخسارة المحلية الأولى هذا الموسم بالفوز بنتيجة 2-1 في قمة الجولة 29 من الدوري التركي.

وخلال 27 مباراة سابقة لم يخسر جالاتاسراي إذ فاز في 28 وتعادل في 5.

ولم تؤثر الخسارة على ترتيب جالاتاسراي في الصدارة برصيد 71 نقطة بفارق 6 نقاط عن فنربخشة الذي خاض مباراة أقل.

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واستفاق بشكتاش بعد هزيمتين بتحقيق الفوز الذي رفع رصيده لـ 47 نقطة في المركز الرابع من 27 مباراة.

ويعد ذلك الفوز الثامن للنسور تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير من أصل 12 مباراة قاد فيها الفريق منذ تولي المهمة في يناير الماضي.

وتقدم النسور في الدقيقة 23 بهدف برتغالي سجله رافا سيلفا من صناعة جواو ماريو.

وفي الدقيقة 36 زاد بريمسلاف فرانكوفسكي من مشاكل الأسود بتعرضه للطرد.

لكن قبل نهاية الشوط الأول أدرك جالاتاسراي التعادل عن طريق لوكاس توريرا في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني وبهدف برتغالي آخر خطف بشكتاش التقدم سجله جيلسون فيرنانديز من صناعة جواو ماريو في الدقيقة 66.

وتعرض ساميج كيليسوي لاعب بشكتاش للطرد في آخر دقيقة لتنتهي المباراة بفوز النسور.

انتصار بشكتاش ليس الأول على جالاتاسراي هذا الموسم إذ سبق واكتسحه بخماسية دون رد في كأس السوبر التركي.

وتأتي هزيمة جالاتاسراي قبل مواجهة غريمه فنربخشة في ربع نهائي كأس تركيا يوم الأربعاء المقبل.

بشكتاش جالاتاسراي الدوري التركي
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