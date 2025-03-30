الفوز السابع تواليا.. روما يواصل صحوته بانتصار على ليتشي

واصل روما صحوته بفوز على منافسه ليتشي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل الأوكراني أرتيم دوفبيك هدف الذئاب الوحيد.

وللمباراة السابعة على التوالي يواصل روما تحقيق الفوز في بطولة الدوري تحت قيادة كلاوديو رانييري.

وانتصر روما في هذه المباريات على ليتشي وكالياري وإمبولي وكومو ومونزا وبارما وفينيتسيا.

وللمرة الأولى يفوز روما في 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري منذ مارس 2016 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

وأحرز دوفبيك الهدف في الدقيقة 80 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز وصل روما للنقطة 52 في المركز السادس متخطيا غريمه في المدينة لاتسيو.

لكن لم يلعب لاتسيو مباراة الجولة الحالية.

بينما تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 25 في المركز الـ17.

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