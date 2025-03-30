مران مصر للناشئين - محاضرة فنية من الكأس وجمل تكتيكية قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأحد، 30 مارس 2025 - 00:39

كتب : محمد جمال

أحمد الكاس - منتخب مصر تحت 17

ألقى أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين محاضرة فنية للاعبيه.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منافسه جنوب إفريقيا في المباراة التي ستجمعهما ضد جنوب إفريقيا في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الاثنين المقبل.

وشرح الكأس للاعبيه نقاط القوة والضعف في منتخب جنوب إفريقيا.

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وشمل المران تنفيذ بعض الجمل التكتيكية تمهيدا لتنفيذها خلال المباراة.

وتقام البطولة في المغرب في الفترة من 30 مارس الجاري إلى 19 أبريل المقبل.

وستقام النهائيات في 4 ملاعب عبر 3 مدن: الدار البيضاء، المحمدية والجديدة.

مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما

- المجموعة الأولى: المغرب (المضيف)، أوغندا، تنزانيا، زامبيا

- المجموعة الثانية: مصر، بوركينافاسو، الكاميرون، جنوب إفريقيا

- المجموعة الثالثة: السنغال، غامبيا، الصومال، تونس

- المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، كوت ديفوار، جمهورية إفريقيا الوسطى

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي، ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز إلى كأس العالم في نوفمبر المقبل بدولة قطر.

وجاءت القائمة التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - ياسين حاتم

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - معاذ فوزي - فارس فخري - عمر محمد كمال

الوسط: محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - محمد شحاتة - عبد الرحمن أبو اليزيد - باسل مدحت - عمر العدوي - بلال عطية - أحمد إيهاب - أنس رشدي - يوسف وجيه.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبدالعزيز الزغبي - إبراهيم السيد - يوسف تامر - زياد أيوب - محمود شاكر.

أحمد الكأس منتخب مصر للناشئين كأس أمم إفريقيا
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