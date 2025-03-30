حسم اللقب يتأجل.. موناكو يقلب الطاولة على نيس في غياب عبد المنعم

انتصر موناكو على نيس في الجولة 27 من الدوري الفرنسي وانقض على المركز الثاني ما أجل فرصة تتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وجلس محمد عبد المنعم على مقاعد البدلاء دون أن يشارك للمباراة السادسة على التوالي مع نيس.

وتأجل حسم باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي لجولة على الأقل.

ويتصدر حامل اللقب الترتيب برصيد 71 نقطة ويليه موناكو بعد الفوز برصيد 50 نقطة قبل 7 جولات على النهاية.

ويحتاج باريس لتحقيق فوز واحد أو التعادل على أقل تقدير من أجل حصد اللقب الـ 13 في تاريخه.

وأهدر الدنماركي ميكا بيريث فرصة تقدم موناكو بالهدف الأول في الدقيقة 5 بإهدار ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 41 سجل جيريمي بوجا هدف نيس الأول من صناعة جوناتان كلوس.

في الشوط الثاني قلب موناكو الطاولة أمام أنصاره في ملعب لويس الثاني.

سجل بيريث هدف التعادل في الدقيقة 55، ثم تقدم بفضل هدف بيريل إمبولو في الدقيقة 73.

وتعرض قائد نيس دانتي للطرد عقب تدخل قوي في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بفوز موناكو.