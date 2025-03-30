اسكواش – عسل وهانيا في نهائي بطولة أوبتاسيا

الأحد، 30 مارس 2025 - 00:26

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي - اسكواش

تأهل مصطفى عسل لاعب بالم هيلز وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة لنهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش 2025.

وتقام البطولة في العاصمة الإنجليزية لندن في الفترة من 25 وحتى 30 مارس الجاري.

وتفوقت هانيا على اليابانية ساتومي واناتابي بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.

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وخسرت ندى عباس من الإنجليزية جورجينا كينيدي بنتيجة 3-1.

ويقام النهائي غدا الأحد في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي منافسات الرجال تأهل مصطفى عسل للنهائي بالفوز على جويل ماكين بنتيجة 3-2.

بينما تفوق بول كول بنتيجة 3-2 على الإنجليزي محمد الشوربجي.

ويلتقي عسل مع كول غدا الأحد في النهائي الذي سيبدأ مباشرة بعد نهاية منافسات السيدات.

هانيا الحمامي مصطفى عسل اسكواش
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