مبابي: سعيد بمعادلة رقم رونالدو الذي ينصحني كثيرا.. وهذا سر هدف الركلة الحرة

عبر كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بمعادلة رقم أهداف كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع الفريق.

وقاد كيليان مبابي فريقه ريال مدريد للفوز على ليجنايس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المهاجم الفرنسي للصحفيين عقب المباراة: "هدف من ركلة حرة مباشرة؟ عملت على هذا منذ أسبوعين مع الجهاز الفني، أعرف أنني أستطيع التسجيل بهذه الطريقة، رأيت المساحة التي أسدد منها، هذا نتيجة العمل الجماعي مع الجهاز الفني".

وأضاف "المباراة كانت صعبة، ودائما ما الأمور تسير هكذا عقب العودة من التوقف الدولي، سجلنا هدف وكانت البداية جيدة في المباراة، لكن انخفض المستوى لمدة 20 دقيقة".

وأتم "معادلة رونالدو في عامه الأول؟ الأمر مميز للغاية، مقتنع أن الأهم هو ما تقدمه للفريق، لكن تسجيل نفس عدد أهداف رونالدو جيد دائما، كريستيانو ينصحني كثيرا، علينا التتويج بالبطولات هنا".

وسجل مبابي (2) وجود بيلينجهام، بينما أحرز دييجو جارسيا وداني رابا ثنائية ليجانيس.

وعادل مبابي أهداف كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد في 2009-2010 وأيضا رود فان نيستلروي موسم 2006-2007 ووصل لهدفه الـ33.

وأصبح مبابي في المركز الرابع كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف للملكي في الموسم الأول بقميص الفريق.

ويتصدر إيفان زامورانو هذه القائمة بـ37 هدفا موسم 1992-1993، ويليه بنفس العدد كل من فان نيستلروي ورونالدو ومبابي.

ووصل مبابي لهدفه رقم 364 في مسيرته الكروية ليتساوى مع روجي كورتوا في قائمة أكثر اللاعبين الفرنسيين إحرازا للأهداف في مسيرتهم الكروية.

ويتواجد كريم بنزيمة في الصدارة بتسجيله 491 هدفا، ويليه تيري هتري بـ411 هدفا ثم كورتوا ومبابي.

وللمرة الأولى في مسيرة مبابي يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة الـ63 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

ولدى برشلونة مباراة الجولة سيلعبها ضد جيرونا.

بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 27 في المركز الـ18، وهو أحد مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية.