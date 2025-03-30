تعادل وخسارتين.. نتائج سلبية للثلاثي المصري في دوري نجوم قطر

الأحد، 30 مارس 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة - التعاون

حقق الثلاثي المصري المحترف في دوري نجوم قطر نتائج سلبية في الجولة 19 من المسابقة.

أحمد عبد القادر

النادي : نادي قطر

تريزيجيه

النادي : الريان

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

دوري نجوم قطر

وتتبقى 3 جولات على نهاية الموسم من دوري نجوم قطر.

وشارك أحمد عبد القادر في تعادل سلبي قطر والعربي لمدة 78 دقيقة.

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التعادل الثالث على التوالي لقطر جعل رصيده 22 نقطة في المركز التاسع بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

واستمر السد في ملاحقة الدحيل على الصدارة بالانتصار بنتيجة 3-0 على الوكرة.

وشارك حمدي فتحي لمدة 90 دقيقة، وتسبب في ركلة جزاء كما تحصل على بطاقة صفراء.

وسجل أكرم عفيف ثنائية من علامة الجزاء، وأضاف يوسف عطال الهدف الثالث.

وظل الوكرة في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بينما أصبح السد في المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن الدحيل المتصدر.

وخسر الريان بمشاركة تريزيجيه الذي بدأ اللقاء أساسيا حتى الدقيقة 6 أمام الأهلي.

وسجل إريك إسبوسيتو هدف الأهلي الوحيد.

وابتعد الأهلي بالمركز الرابع برصيد 32 نقطة، فيما ظل الريان في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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