عادل رونالدو وسجل أول ركلة حرة.. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على ليجانيس

قاد كيليان مبابي فريقه ريال مدريد للفوز على ليجنايس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل مبابي (2) وجود بيلينجهام، بينما أحرز دييجو جارسيا وداني رابا ثنائية ليجانيس.

وعادل مبابي أهداف كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد في 2009-2010 وأيضا رود فان نيستلروي موسم 2006-2007 ووصل لهدفه الـ33.

وأصبح مبابي في المركز الرابع كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف للملكي في الموسم الأول بقميص الفريق.

ويتصدر إيفان زامورانو هذه القائمة بـ37 هدفا موسم 1992-1993، ويليه بنفس العدد كل من فان نيستلروي ورونالدو ومبابي.

ووصل مبابي لهدفه رقم 364 في مسيرته الكروية ليتساوى مع روجي كورتوا في قائمة أكثر اللاعبين الفرنسيين إحرازا للأهداف في مسيرتهم الكروية.

ويتواجد كريم بنزيمة في الصدارة بتسجيله 491 هدفا، ويليه تيري هتري بـ411 هدفا ثم كورتوا ومبابي.

وللمرة الأولى في مسيرة مبابي يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة الـ63 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

ولدى برشلونة مباراة الجولة سيلعبها ضد جيرونا.

بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 27 في المركز الـ18، وهو أحد مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وصف المباراة

استحوذ ريال مدريد على الكرة في بداية المباراة لكن دون إحداث خطورة على مرمى ليجانيس.

وحصل أردا جولر على ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعدما تمت عرقلته.

وافتتح مبابي النتيجة بهدف من نقطة الجزاء في الدقيقة 32.

وتعادل دييجو جارسيا بعد دقيقتين فقط عقب تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 41 قلب ليجانيس النتيجة عن طريق رابا بعد تسديدة مباشرة من عرضية أرضية.

GOAL! 👀 @CDLeganes lead at the Bernabéu thanks to Dani Raba's finish! Could we have an upset in store...? Watch #RealMadridLeganés LIVE on beIN SPORTS 1 EN 📺#LaLiga pic.twitter.com/O5K4tCQ1WL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 29, 2025

وتعادل بيلينجهام لفريق في الدقيقة 47 بعد تصدي مع الحارس تابعها دياز بكرة أبعدها المدافع من على خط المرمى ثم ارتطمت بالعارضة ثم سجلها بيلينجهام في الشباك.

وأهدر دييجو انفرادا لليجانيس بعد دقيقة واحدة فقط لكن ذهبت الكرة بعيدة عن المرمى.

وسدد دياز كرة ارتطمت في القائم من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وتمكن مبابي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 76 من ركلة حرة مباشرة.

GOAL!@KMbappe 🔥 It's a quick one-two from the free-kick and a brilliant finish as Real Madrid complete the turnaround!#LaLiga #RealMadridLeganés pic.twitter.com/650g9p9sYN — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 29, 2025

وحافظ ريال مدريد على النتيجة حتى حصل على نقاط المباراة كاملة.