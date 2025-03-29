جوارديولا: لا نستحق الحصول على مكافآت ولا حتى ساعة

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه لا يستحق الحصول على مكافآت من ناديه حال الحصول على بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي مانشستر سيتي أمام بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد المقبل، قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الأربعاء.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "الحصول على مكافأة إذا توجنا بكأس العالم للأندية؟ نحن لا نستحق الحصول على مكافآت هذا الموسم، ولا حتى ساعة".

وأتم "إذا ذهبنا إلى هناك وتوجنا بالبطولة فستكون للنادي، اللاعبون والمدرب والجهاز الفني لا يستحق أي مكافأة".

ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة الأولى له عقب العودة من فترة التوقف الدولي.

وفي الدوري، يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويبتعد مانشستر سيتي عن تشيلسي في المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة.

وكان جوارديولا قد أوضح من قبل أن هدف فريقه في الموسم الجاري هو احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.