في انتظار اليد الأخرى.. سان جيرمان يكتسح سانت إيتيان ويقترب من لقب الدوري الفرنسي

وضع باريس سان جيرمان يدا على لقب الدوري الفرنسي بتحقيق فوز كاسح على سانت إيتيان بنتيجة 6-1 في الجولة 27.

ويقترب سان جيرمان من تحقيق اللقب أكثر من ذي قبل بعد خسارة مارسيليا من ريمس بنتيجة 3-1 وفي انتظار تعثر نيس ضد موناكو في اللقاء المقام حاليا.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز الثامن له على التوالي في الدوري الفرنسي.

ويتصدر العملاق الباريسي الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق 22 نقطة عن مارسيليا الثاني برصيد 49 نقطة.

ويحتاج باريس سان جيرمان لتعثر نيس وموناكو بالتعادل من أجل حسم اللقب رسميا.

ويحتل نيس وموناكو المركزين الثالث والرابع برصيد 47، وفوز أي فريق يجعل رصيده 50 نقطة بفارق 21 نقطة عن باريس سان جيرمان مع تبقي 7 جولات على النهاية.

وتقدم لوكاس ستاسين مبكرا في الدقيقة 9 لسانت إيتيان.

وفي الدقيقة 43 أدرك جونكالو راموس التعادل من علامة الجزاء.

في الشوط الثاني أقام الباريسيون حفلة في ملعب جوفيري جيشار بتسجيل 5 أهداف.

تقدم باريس بهدف خيفيتشيا كفاراستيخيليا لتصبح النتيجة 2-1 في الدقيقة 50.

وتبعه ديزريه دوي بالهدف الثالث في الدقيقة 53.

ثم أضاف جواو نيفيس الهدف الرابع في الدقيقة 62، ثم سجل دوي الخامس في الدقيقة 66.

واختتم إبراهيم مباي النتيجة بالهدف السادس في الدقيقة 90.

وبات مباي ثالث أصغر لاعب يسجل بقميص باريس سان جيرمان تاريخيا بعمر 17 عاما وشهرين و5 أيام.

الكرة الآن في ملعب منافسين باريس، التعادل يساوي اللقب والفوز يساوي التأجيل لجولة أخرى.

وسيحقق باريس سان جيرمان اللقب بشكل رسمي للمرة الـ 13 في تاريخه إذا فاز على أنجيه في ملعب حديقة الأمراء يوم السبت المقبل 5 أبريل، وحينها ستكون الكرة في ملعبه.