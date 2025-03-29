رومانو: تجديد عقد تشيزني يقترب بشدة مع برشلونة

السبت، 29 مارس 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني

اقترب نادي برشلونة من تجديد عقد فويتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق.

وينتهي عقد الحارس البولندي بنهاية الموسم الجاري.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن برشلونة يقترب بشدة من تجديد عقد تشيزني لمدة موسم.

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وأفاد رومانو أن الأمر يقترب من التحقيق بعد موافقة هانز فليك المدير الفني للفريق.

ولم يخسر الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع برشلونة عندما يلعب بشكل أساسي.

وقاد تشيزني برشلونة لتحقيق سلسلة من عدم الخسارة المتتالية وصلت إلى 19 مباراة في جميع البطولات.

وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس.

بينما خلال الموسم الجاري تعرض مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة لإصابة طويلة المدى مما جعل النادي يضم تشيزني.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة ويبتعد عن غريمه ريال مدريد بفارق 3 نقاط.

فويتشيك تشيزني برشلونة الدوري الإسباني
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