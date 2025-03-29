انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) ليجانيس

السبت، 29 مارس 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تعطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بينما يأتي ليجانيس في المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 76: جوووووووووول مبابي من ركلة حرة مباشرة.

ق 54: تسديدة ترتطم في القائم من براهيم دياز.

ق 48: دديجو يهدر انفرادا لليجانيس بتسديدة بعيدة عن المرمى.

ق 47: تسديدة يتصدى لها الحارس يتابعها براهيم دياز بكرة يبعدها المدافع من على خط المرمى ثم ترتطم بالعارضة ويودعها بيلينجهام في الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: تسديدة قوية من مبابي يتصدى لها حارس المرمى، قبل أن يضرب كرة رأسية بعيدة عن المرمى.

ق 41: جووووووووول داني رابا بعد تسديدة مباشرة من عرضية أرضية.

ق 34: جووووول دييجو جارسيا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 32: جوووووول كيليان مبابي من نقطة الجزاء على طريقة بانينكا.

ق 29: ركلة جزاء لريال مدريد بعد عرقلة أردا جولر.

ق 13: يستحوذ ريال مدريد على الكرة دون إحداث خطورة على مرمى ليجانيس.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

ريال مدريد ليجانيس الدوري الإسباني
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