علاء نبيل لـ في الجول: هذا الفارق بين ميكالي ونبيه.. واقتراح منتظر سيطور الكرة المصرية

اقترب منتخب مصر الأول من التأهل لكأس العالم 2026 ويستعد لأمم إفريقيا 2025 بنهاية العام الجاري، فيما يتنافس منتخبا مصر للشباب والناشئين في أمم إفريقيا خلال شهر أبريل المقبل.

فترة مزدحمة لاتحاد الكرة وعلى رأسها علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع علاء نبيل وإليكم تصريحاته.

منتخب الناشئين 2008

"منتخب مصر مواليد 2008 مع أحمد الكاس يقدم مستويات مميزة خلال الفترة السابقة وأنا متفائل له بشكل كبير في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب تحديدا بعد زيادة عدد المتأهلين لبطولة كأس العالم للناشئين لـ 10 منتخبات من أصل 16 المشاركين في البطولة الإفريقية التي ستنطلق خلال ساعات".

"حضرت من البداية جميع فترات الإعداد لمنتخب 2008 وبالفعل واجهنا منتخبات أكبر سنا من مواليد 2008 حتى يعتاد اللاعبين على قوة المنافسة بجانب مواجهة منتخبات قوية، وخضنا حوالي 12 مباراة ودية كان في مقدمتها منتخب روسيا، بجانب بالطبع مواجهة كل من تونس والجزائر والعديد من المنتخبات والتجارب القوية التي تجعل المنتخب يفرز عددا من اللاعبين الجيدين".

"دائما ما أقول لمجلس إدارة اتحاد الكرة أن منتخبا 2008 و2007 سيكونا هم العناصر الأساسية في أولمبياد 2028 بسبب وجود عدد من اللاعبين المميزين".

"منتخب 2008 يقع في مجموعة صعبة وخاصة وجود جنوب إفريقيا التي أصبحت خصما دائما لنا في جميع المنافسات بجانب الكاميرون وبوركينا فاسو، وأثق في المنتخب أن يستطيع تحقيق هدفه في البطولة".

ويستضيف المغرب نهائيات بطولة إفريقيا تحت 17 عاما في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة بوركينا فاسو والكاميرون وجنوب إفريقيا.

ولم يحقق منتخب مصر اللقب سوى مرة واحدة جاءت في 1997.

منتخب الشباب

"تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما أمر جيد جدا، مصر تمتلك كل الإمكانيات لإخراج البطولة بأفضل شكل ممكن، بجانب أيضا أن الإعداد بالكامل سيتم تغييره، بدلا من السفر إلى كوت ديفوار مبكرا للتعود على حرارة الجو والرطوبة، الآن أنت تلعب في مصر ولابد من المناشدة لحضور الجماهير لمباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية وبالطبع لتحقيق هدف الوصول لكأس العالم للشباب وأيضا لدينا فرصة كبيرة في تحقيق اللقب".

"منتخب مصر تحت 20 عاما الفترة الماضية على الرغم أنه خاض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا في مصر وتأهلنا، إلا أن لو البطولة كانت من البداية في مصر وليس كوت ديفوار كان المنتخب لن يهتم بالتصفيات ولكن جاءت في مصلحتنا من أجل خوض فترة إعداد جيد للمنتخب بالمشاركة في التصفيات ويتأهل ثم البطولة تُقام في مصر".

" الفارق بين تدريب ميكالي وأسامة نبيه؟ أداء منتخب مصر في التصفيات تحت قيادة ميكالي لم يعجبني وقلت ذلك صراحة وكان لدي العديد من التحفظات، ولكن الآن المنتخب يضم عددا من اللاعبين المميزين مع جهاز فني وطني بقيادة أسامة نبيه وقادر على المنافسة في اللقب رغم قوة المجموعة بوجود جنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب".

"معسكر الدوحة الأخير كان مميزا لمنتخب تحت 20 عاما والذي واجهنا خلاله كل من قطر والإمارات وكرواتيا وظهر اللاعبون بصورة جيدة تعبر أن المنتخب الآن أصبح به العديد من اللاعبين أصحاب الشخصية وذلك يعود لمشاركة عدد منهم مع فرقهم في بطولة الدوري والظهور مع الفريق الأول، مثل أحمد خالد كباكا مع مودرن سبورت ومحمد عبد الله مع الأهلي ومحمد السيد مع الزمالك بجانب أيضا وجود 4 لاعبين محترفين مستواهم يليق بمنتخب مصر".

"لاعبو منتخب تحت 20 عاما الآن لديهم هدف محدد وهو الظهور بشكل جيد مع منتخب مصر حتى يحصلوا على فرصة الاحتراف الخارجي وهذا حقهم وسيفيد المنتخب الأول بعد ذلك لأن جميع المنتخبات هي تعمل لصالح المنتخب الأول".

"الاستعدادات تغيرت عقب نقل البطولة، وسننتظر المنتخبات التي تصل لمصر من المشاركين في أمم إفريقيا وسنخوض وديتين معهم قبل انطلاق البطولة".

وتستضيف مصر نهائيات أمم إفريقيا تحت 20 عاما للشباب بدلا من كوت ديفوار في الفترة من 27 أبريل لـ 18 مايو.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة نيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب.

وحقق منتخب مصر اللقب في 4 مناسبات سابقة آخرها في 2013 تحت قيادة ربيع ياسين.

اللجنة الفنية

"التنسيق مع اللجنة الفنية باتحاد الكرة؟ حتى الآن لا يوجد أمر ملموس بسبب تركيزي مع منتخبات الناشئين والشباب، والأمر ما زال جديدا حتى الآن ولكن الكل لديه أفكاره لتطوير الكرة المصرية".

"لدي فكرة جديدة سأقدمها لاتحاد الكرة وأرى أنها ستفيد الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة وهي تغيير نظام مسابقات الشباب وأن يكون فريق الشباب بأي نادي هو الفرق الثاني والذي سيكون مفيدا للفريق الأول وخروج اللاعبين من عباءة مسابقات الناشئين والشباب مثلما نقول (فريق رديف) وأن يكون مسمى هذا الدوري (دوري مصر) من أجل تطوير الكرة المصرية والاستفادة بشكل أكبر من اللاعبين وأن يكون هناك عدد كبير جاهز للعب مع الفريق الأول.

وتضم اللجنة الفنية لاتحاد الكرة كل من حسن شحاتة ومحسن صالح وعلي أبو جريشة وحلمي طولان ومحمد عمر وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا وحسن فريد.

المنتخب الأول

"المنتخب الأول يسير بشكل جيد مع حسام حسن وأبارك لهم على الفوز أمام إثيوبيا وسيراليون والاقتراب من التأهل لكأس العالم 2026 ومن يتحدث عن الأداء لابد أن يرى كيف كان أداء المنتخب مع المدربين الأجانب قبل حسام حسن باستثناء كارلوس كيروش فقط".

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو قبل 4 جولات على نهاية التصفيات.

كما تأهل في صدارة التصفيات لأمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

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