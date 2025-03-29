للمباراة الثالثة تواليا.. أتليتكو يتعثر أمام إسبانيول ويبتعد عن ثنائي المقدمة

السبت، 29 مارس 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

خافي بوادو - إسبانيول - أتليتكو مدريد

تعثر أتليتكو مدريد وسقط في فخ التعادل ضد منافسه إسبانيول بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل سيزار أزبيليكويتا هدف أتليتكو مدريد، بينما أحرز خافي بوادو هدف إسبانيول.

ويواصل الروخيبلانكوس نتائجه السلبية في الدوري الإسباني، إذ في المباريات الـ3 الأخيرة، خسر مرتين وتعادل مباراة.

أخبار متعلقة:
موراتا: الانضمام لميلان؟ كان يجب أن أفكر قبل الرحيل عن أتليتكو مدريد مباراة الدوري؟ برشلونة يفوز على أتليتكو مدريد بريمونتادا مثيرة سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح

وخسر أتليتكو مدريد من خيتافي بهدفين مقابل هدف، وتمت هزيمته من برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، والآن تعادل مع إسبانيول.

وأصبح أنطوان جريزمان أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في الدوري الإسباني متخطيا ليونيل ميسي، إذ خاض الفرنسي اليوم مباراته الـ521.

وبات أزبيليكويتا أكبر لاعب يسجل لأتليتكو مدريد في بطولة الدوري، ويبلغ الإسباني 35 عاما و213 يوما.

وتقدم أزبيليكويتا لأتليتكو في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل بوادو من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وبهذا التعادل وصل أتليتكو مدريد للنقطة 57 في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني.

بينما ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 60 وسيلعب مباراة الجولة بعد قليل.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 28 نقطة.

وارتفع رصيد إسبانيول للنقطة 29 في المركز الـ15.

إسبانيول الدوري الإسباني أتليتكو مدريد
نرشح لكم
عادل رونالدو وسجل أول ركلة حرة.. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على ليجانيس جوارديولا: لا نستحق الحصول على مكافآت ولا حتى ساعة في انتظار اليد الأخرى.. سان جيرمان يكتسح سانت إيتيان ويقترب من لقب الدوري الفرنسي عودة منذ 1991.. ركلات الترجيح تقود نوتنجهام لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رومانو: تجديد عقد تشيزني يقترب بشدة مع برشلونة في الظهور الأول لـ تودور.. يوفنتوس يفوز على جنوى بهدف دون رد انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) ليجانيس بايرن ميونيخ يعود للنتائج الإيجابية بفوز على سان باولي
أخر الأخبار
تعادل وخسارتين.. نتائج سلبية للثلاثي المصري في دوري نجوم قطر 7 دقيقة | المحترفون
عادل رونالدو وسجل أول ركلة حرة.. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على ليجانيس 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: لا نستحق الحصول على مكافآت ولا حتى ساعة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
في انتظار اليد الأخرى.. سان جيرمان يكتسح سانت إيتيان ويقترب من لقب الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
عودة منذ 1991.. ركلات الترجيح تقود نوتنجهام لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: تجديد عقد تشيزني يقترب بشدة مع برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك لـ في الجول: سنشكو حسام حسن ورامز جلال بسبب التجاوزات ساعة | الدوري المصري
في الظهور الأول لـ تودور.. يوفنتوس يفوز على جنوى بهدف دون رد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 3 الحسم في سبتمبر.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل إلى كأس العالم؟ 4 خبر في الجول - اللجنة الأولمبية تعد بيانا تنصف فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة القمة