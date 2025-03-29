للمباراة الثالثة تواليا.. أتليتكو يتعثر أمام إسبانيول ويبتعد عن ثنائي المقدمة

تعثر أتليتكو مدريد وسقط في فخ التعادل ضد منافسه إسبانيول بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل سيزار أزبيليكويتا هدف أتليتكو مدريد، بينما أحرز خافي بوادو هدف إسبانيول.

ويواصل الروخيبلانكوس نتائجه السلبية في الدوري الإسباني، إذ في المباريات الـ3 الأخيرة، خسر مرتين وتعادل مباراة.

وخسر أتليتكو مدريد من خيتافي بهدفين مقابل هدف، وتمت هزيمته من برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، والآن تعادل مع إسبانيول.

وأصبح أنطوان جريزمان أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في الدوري الإسباني متخطيا ليونيل ميسي، إذ خاض الفرنسي اليوم مباراته الـ521.

وبات أزبيليكويتا أكبر لاعب يسجل لأتليتكو مدريد في بطولة الدوري، ويبلغ الإسباني 35 عاما و213 يوما.

وتقدم أزبيليكويتا لأتليتكو في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل بوادو من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وبهذا التعادل وصل أتليتكو مدريد للنقطة 57 في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني.

بينما ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 60 وسيلعب مباراة الجولة بعد قليل.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 28 نقطة.

وارتفع رصيد إسبانيول للنقطة 29 في المركز الـ15.