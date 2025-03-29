أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن

السبت، 29 مارس 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر

رد أحمد حجازي لاعب منتخب مصر ونيوم السعودي على تصريحات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر.

وقال العميد في تصريحاته: "فرصة انضمام أحمد حجازي لمنتخب مصر مع في المستقبل هي 1%".

وكتب حجازي عبر إنستجرام ردا على تصريحات المدير الفني: "أقسم بالله لو معاك 0%".

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وانضم حجازي لآخر مرة مع منتخب مصر في سبتمبر 2024.

ولم يشارك أحمد حجازي مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي وظل على مقاعد البدلاء في تصفيات أمم إفريقيا.

وأظهرت الكاميرات رفض حجازي لطلب حسام حسن منه المشاركة في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد إصابة رامي ربيعة.

مما دفع حسام حسن لإشراك أحمد رمضان بدلا من رامي ربيعة.

بعدها نشر حجازي عبر حسابه عبر ستوري إنستجرام: "تم استبعادي من معسكر منتخب مصر من قبل المدير الفني ولم أعتذر عن عدم الاستمرار".

وأضاف "وللرد على موقف مباراة أمس لم أعتذر أيضا على عدم المشاركة والمشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني وعلى مرئى ومسمع من الجميع".

وأكمل "على مدار 13 سنة في المنتخب ولعب 100 مباراة دولية لم يصدر مني تصرف سلبي ودائما مصلحة المنتخب هي أهم من أي شيء بالنسبة لي".

وأتم "أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني".

ووصل حجازي 88 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وسجل خلالها هدفين.

كما سبق أن مثل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 وطوكيو 2020.

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