تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام ليجانيس.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء

يجلس فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة ليجانيس.

ويلعب ريال مدريد ضد ليجانيس في الجولة 29 من الدوري الإسباني في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.

وأجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عدة تغييرات في تشكيل فريقه لهذه المباراة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجير – فران جارسيا

الوسط: أردا جولر – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا

الهجوم: جود بيلينجهام – كيليان مبابي – براهيم دياز

ويجلس على مقاعد البدلاء باقي نجوم الفريق وهم دافيد ألابا وفينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي ورودريجو وتشواميني وإندريك.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي ليجانيس في المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.