كرة يد – تعديل موعد مباراة الزمالك والأهلي في ختام الدوري

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد تعديل موعد مباراة الزمالك والأهلي في ختام منافسات الدوري المصري المحترفين للرجال.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 8 أبريل في تمام الساعة الثالثة عصرا في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وذلك نظرا لإقامة مراسم قرعة بطولة العالم للناشئين في تمام الساعة السادسة مساء من اليوم ذاته بحضور وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتستضيف مصر بطولة العالم القادمة للناشئين مواليد 2006 خلال شهر أغسطس من عام 2025 الجاري.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 41 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطة وقلص الفارق لـ 4 نقاط قبل جولتين على النهاية.

ويلتقي الأهلي مع الزهور في الجولة المقبلة فيما يواجه الزمالك خصمه البنك الأهلي، ويُختتم الموسم بلقاء القطبين.

ويحتاج الأهلي فقط الفوز على الزهور في الجولة 13 من أجل حسم اللقب قبل جولة على النهاية.

بينما يأمل الزمالك خسارة الأهلي ضد الزهور وانتصاره في المباراتين من أجل خطف اللقب من غريمه.

يذكر أن بطل الموسم الجاري من الدوري المصري سيحجز مقعدا مباشرا في بطولة سوبر جلوب كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025 والتي ستقام في مصر.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.