اتحاد الكرة: الكل مخطئ في أزمة القمة والأهلي اعتمد على رسائل "واتساب"

خبر في الجول - الزمالك يدرس شكوى حسام حسن في اتحاد الكرة بسبب تصريحاته

حسام حسن يوضح حقيقة تصريحاته بشأن رأيه عن انتقال زيزو لـ الأهلي

حسام حسن: إذا انضم زيزو لـ الأهلي سيكون جيدا.. وصلاح أول من ينفذ تعليماتي

حسام حسن: فرصة انضمام حجازي للمنتخب 1%.. وهذا موقف إمام عاشور

أجندة مباريات بيراميدز في أبريل - الأهلي في الدوري وإفريقيا ونهائي محتمل ضد الزمالك

أجندة مباريات الزمالك في أبريل - الدوري والكونفدرالية والعاصمة ونهائي كأس محتمل

أجندة مباريات الأهلي في أبريل – الهلال وبيراميدز.. ومواجهة متحملة مع الترجي أو صنداونز

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: دغموم سيعقد جلسة مع كامل أبو علي بتجديد عقده مع المصري