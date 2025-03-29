حسام حسن: فرصة انضمام حجازي للمنتخب 1%.. وهذا موقف إمام عاشور
السبت، 29 مارس 2025 - 18:58
كتب : FilGoal
يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن أي لاعب لدية فرصة للانضمام لصفوف الفراعنة في الفترة المقبلة.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
حسام حسن
النادي : مصر
أحمد حجازي
النادي : نيوم
وظهر حسام حسن في برنامج رامز إيلون مصر عبر قناة إم بي سي مصر ليرد على أسئلة مهمة.
وبسؤاله هل تتمنى أن يكون هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم مكانك في البرنامج رد قائلا: "أتمنى ذلك".
وقال حسام حسن: "كل لاعب لديه فرصة للانضمام لمنتخب مصر ولكن بنسب مختلفة".
وأوضح "فرصة انضمام أحمد حجازي لمنتخب مصر مع في المستقبل هي 1%".
وعن إمام عاشور قال: "أتمنى أن يكون إمام عاشور مكان في البرنامج حتى يكون أكثر عقلانية".
وأتم تصريحاته "إمام عاشور لديه فرصة للانضمام للمنتخب ولكن بشرط أن يرضى الجمهور عن مستواه وسلوكايته ونسبة عودته للمنتخب من جديد هي 90%".
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