أجندة مباريات بيراميدز في أبريل - الأهلي في الدوري وإفريقيا ونهائي محتمل ضد الزمالك

السبت، 29 مارس 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

احتفال ماييلي مع بيراميدز ضد البنك الأهلي

يستكمل بيراميدز مشواره في مختلف البطولات المحلية والإفريقية خلال شهر أبريل المقبل.

ويبدا بيراميدز شهر أبريل بمواجهة الجيش الملكي المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يلعب بيراميدز في شهر أبريل ضد الأهلي في الدروي المصري، وكذلك من المحتمل أن يلعب ضد الزمالك في نهائي كأس مصر إذا تم تحديد موعد المباراة في أبريل.

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وينتظر اتحاد الكرة لحين معرفة نتائج الزمالك في الكونفدرالية وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، لتحديد موعد نهائي كأس مصر بينهما والذي من الممكن أن يكون أيضا خلال شهر أبريل.

وأيضا يلعب بيراميدز في كأس عاصمة مصر خلال أبريل.

وإليكم أجندة مباريات بيراميدز في شهر أبريل:

1 أبريل 2025

بيراميدز × الجيش الملكي المغربي

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

استاد الدفاع الجوي – 9 مساء

8 أبريل 2025

الجيش الملكي × بيراميدز

إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ملعب الأمير مولاي عبد الله – 9 مساء

12 أبريل 2025

بيراميدز × الأهلي

الدوري المصري – الجولة 19

استاد الدفاع الجوي – 7 مساء

16 أبريل 2025

حرس الحدود × بيراميدز

كأس عاصمة مصر – 7 مساء

في حالة التأهل لنصف النهائي يواجه الفائز من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

ذهاب نصف نهائي إفريقيا (18-19 أبريل)

إياب نصف نهائي إفريقيا (25-26 أبريل)

30 أبريل 2025

حرس الحدود × بيراميدز

الدوري المصري الجولة 20

استاد برج العرب – 5 مساء

بيراميدز كأس مصر الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا
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