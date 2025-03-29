أجندة مباريات الزمالك في أبريل - الدوري والكونفدرالية والعاصمة ونهائي كأس محتمل

السبت، 29 مارس 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يواصل الزمالك استكمال مبارياته في مختلف البطولات خلال شهر أبريل المقبل.

ويكمل الزمالك رحلة الدفاع عن لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية عندما يلعب في ربع نهائي البطولة.

كذلك يلعب الزمالك خلال شهر أبريل في الدوري المصري وكأس عاصمة مصر.

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وفي حالة تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية سيكون على موعد محتمل مع المصري أو سيمبا في نصف النهائي.

كذلك ينتظر اتحاد الكرة لحين معرفة نتائج الزمالك في الكونفدرالية وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، لتحديد موعد نهائي كأس مصر بينهما والذي من الممكن أن يكون أيضا خلال شهر أبريل المقبل.

وإليكم أجندة مباريات الزمالك في شهر أبريل:

2 أبريل 2025

ستيلينبوش الجنوب إفريقي × الزمالك

ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية – 3 مساء

6 أبريل 2025

الزمالك × مودرن سبورت

كأس عاصمة مصر

استاد القاهرة – 7 مساء

9 أبريل 2025

الزمالك × ستيلينبوش الجنوب إفريقي

إياب ربع نهائي الكونفدرالية

استاد القاهرة – 6 مساء

13 أبريل 2025

حرس الحدود × الزمالك

الدوري المصري – الجولة 19

استاد برج العرب – 7 مساء

16 أبريل 2025

سموحة × الزمالك

كأس عاصمة مصر

برج العرب – 4 مساء

الكونفدرالية ضد المصري أو سيمبا في حالة التأهل

ذهاب نصف النهائي - الأحد 20 أبريل - (الكونفدرالية)

إياب نصف النهائي - الأحد 27 أبريل - (الكونفدرالية)

الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية كأس مصر كأس عاصمة مصر
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