أجندة مباريات الأهلي في أبريل – الهلال وبيراميدز.. ومواجهة متحملة مع الترجي أو صنداونز

السبت، 29 مارس 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي ضد طلائع الجيش

يعود الأهلي لاستكمال مبارياته في مختلف البطولات مع بداية شهر أبريل المقبل.

ويستهل الأهلي شهر أبريل بمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما من المنتظر يستكمل مبارياته في الدوري المصري.

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وفي حالة تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتغلب على الهلال السوداني.

سيلعب في شهر أبريل أيضا نصف نهائي دوري الأبطال أمام المتأهل من الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وإليكم أجندة مباريات الأهلي في شهر أبريل المقبل:

1 أبريل 2025

الأهلي × الهلال السوداني – ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

استاد القاهرة – 9 مساء

8 أبريل 2025

الهلال السوداني × الأهلي – إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ملعب شيخا بيديا الموريتاني – 9 مساء

12 أبريل 2025

بيراميدز × الأهلي

الجولة 19 الدوري المصري

استاد الدفاع الجوي – 7 مساء

15 أبريل 2025

الأهلي × فاركو

كأس عاصمة مصر

استاد القاهرة – 7 مساء

ذهاب نصف نهائي إفريقيا (18-19 أبريل)

إياب نصف نهائي إفريقيا (25-26 أبريل)

30 أبريل 2025

بتروجت × الأهلي

الجولة 20 الدوري المصري

استاد الكلية الحربية – 7 مساء

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