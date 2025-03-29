الرياضية: كانسيلو يقترب من الغياب عن دربي الرياض

السبت، 29 مارس 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

كانسيلو - الهلال ضد اتحاد جدة

اقترب جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي من الغياب عن مواجهة النصر في دربي الرياض.

جواو كانسيلو

النادي : الهلال

الهلال

ويتعد الهلال لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل الموافق 4 أبريل في الجولة 26 من الدوري السعودي.

وفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن كانسيلو لا يزال يمر بمرحلة التأهيل من الإصابة العضلية التي تعرض لها.

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ويغيب كانسيلو عن الهلال منذ يوم 28 فبراير الماضي بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الهلال وأهلي جدة.

ويفضل الجهاز الطبي للهلال التريث في عودة كانسيلو حتى يكون في أتم الجاهزية البدنية والفنية.

وانتقل كانسيلو إلى الهلال قادما من مانشستر سيتي في بداية الموسم الحالي.

وشارك كانسيلو بقميص الهلال منذ بداية الموسم في 31 مباراة وسجل هدفين وصنع 11 آخرين.

الهلال جواو كانسيلو
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