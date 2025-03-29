فليك: أحترم ريال مدريد وأنشيلوتي ولم أسئ لهما.. وهذا المركز الأفضل لجافي

السبت، 29 مارس 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

هانز فليك

أوضح هانز فليك مدرب برشلونة تصريحاته التي قال فيها إن فريقه ليس ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا غدا الأحد على ملعب مونتجويك في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتطلع لمواجهة جيرونا وأعلم أنها مباراة مهمة للجميع فكل واحدة من المباريات العشر الأخيرة في الدوري الإسباني مهمة جدا وسنقاتل من أجل ذلك وهذا ما يمكنني قوله".

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وعن شكوى أوساسونا قال: "لا أشعر بالانزعاج منهم لأنهم أيضا مسؤولين عن ناديهم والأعضاء ولا يمكنني قول المزيد لأنني لا أعرف نيتهم، فزنا بالثلاث نقاط وهذا ما يهمني وأركز الآن على المباراة المقبلة ضد جيرونا".

وتابع "أعتقد أن أفضل مركز لجافي هو 6 أو 8 لكنه يمتلك الجودة التي تجعله قادرا على اللعب في مراكز مختلفة وما أردنا القيام به ضد أوساسونا هو استغلال قدرته على الضغط المرتفع وهذا كان مهما جدا للفريق في تلك المباراة وأنا سعيد بأدائه في مركز 6".

وواصل "لامين زكي جدا ويعرف كيف يدير المباراة، تحدثت منعه هذا الصباح وسألته عن شعوره وكان إيجابيا وكما أفعل دائما إذا شعر اللاعبين بأي شيء يمكنهم التحدث معي وأعتقد أيضا أن كل لاعب لديه مسؤولية تجاه جسده وإذا شعر بشيء غير طبيعي يجب أن نتحدث عنه".

وأكمل "فاتي؟ أعرف أن الوضع ليس سهلا عليه لكن باوب فيكتور وبابلو توري يتدربان بشكل رائع كل أسبوع وكل يوم وهذا ما نريده من كل لاعب أن يعطي 100% وأنر يظهر لنا نحن المدريبن أنه يستحق اللعب وهذه هي المهمة التي على اللاعبين القيام بها".

وأضاف "أحترم ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي وهو أحد أنجح المدربين في العالم وبالطبع هو شخص عظيم له مني أقصى درجات الاحترام ولكنني لم أذكر أي شيء سلبي عنه أون عن ريال مدريد".

واستمر "ما أول قوله هو أننا في برشلونة ربما مختلفين عنهم وهذا شيء جيد وأنا سعيد بذلك لأنني أرى الروابط التي تربط الجميع هنا وهذا أمر رائع، إنه شعور أشبه بالعائلة يشمل الجميع فيس النادي".

وأتم "فيران توريس يريد تسجيل الأهداف ويريد اللعب لكنه أيضا يرى ما يحتاجه الفريق وهذا يجعلني فخورا جدا بسلوكه وموقفه".

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 تقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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