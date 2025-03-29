مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الملاعب الأقرب لاستضافة أمم إفريقيا للشباب

السبت، 29 مارس 2025 - 14:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن الملاعب الأقرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن إسناد تنظيم أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما لمصر بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة البطولة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "مصر لديها الملاعب التي تستطيع استضافة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما بالصورة الأمثل".

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وتابع "هناك اجتماع خلال الساعات المقبلة لهاني أبو ريدة مع إدارات الاتحاد التنفيذية من أجل الوقوف على اخر الاستعدادات لاستضافة البطولة".

وأتم "استادات القاهرة والدفاع الجوي وهيئة قناة السويس هم الأقرب لاستضافة البطولة حتى الآن".

وكان من المقرر إقامة البطولة في شهر أبريل القادم بكوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها قبل ساعات.

وأوضح بيان كاف أن الحكومة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم سبق وأن تقدم بطلب استضافة البطولة.

وستقام نهائيات إفريقيا تحت 20 عاما في مصر في الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كاف طلب رسميا من مصر الموافقة على تنظيم البطولة بما لها من مكانة عريقة وقدرات كبيرة وخبرات معروفة في إنجاح تنظيم أى بطولات مهما كانت الظروف أو ضيق الوقت.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على موافقة الدولة وخطاب الضمان الحكومي.

وبعد هذا الإجراء سينسق اتحاد الكرة مع كاف حول تفاصيل ملاعب ومواعيد البطولة وهل ستقام في موعدها ام ستؤجل لبعض الوقت من أجل استكمال كافة التجهيزات.

وكان من المفترض أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة ما بين 26 إبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة لـ FilGoal.com: "لم يصلنا من اتحاد الكرة طلب استضافة أمم إفريقيا تحت 20 عاما حتى الآن".

وأوضح "الأمر يناقشه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعند تقدمه بالطلب سنمنحه خطاب ضمان الحكومة بالموافقة على استضافة البطولة في مصر".

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة البطولة قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة واحدة مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.

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