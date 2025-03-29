عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة

السبت، 29 مارس 2025 - 13:54

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن

عاد أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وكان كريستنسن قد أصيب في بداية الشهر الجاري خلال تدريبات الفريق.

وعاد كريستنسن لمران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت.

أخبار متعلقة:
مؤتمر سيميوني: هذا ما نحتاج إليه أمام برشلونة.. وفزنا على مدريد ولكن شكوى أوساسونا - أفلت سابقا من نفس تهمة برشلونة.. وحكاية الصحفي المدريدي محاولة جيدة ولكن.. هل يملك أوساسونا أي أمل في شكواه ضد برشلونة؟ موندو: بسبب مارتينيز.. أوساسونا يحتج على نتيجة مباراة برشلونة

المدافع الدنماركي لم يشارك سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالي بسبب تعرضه للكثير من الإصابات المتتالية.

كريستنسن شارك في أول مباراة بالدوري ولم يستكملها بسبب الإصابة ومنذ ذلك الوقت لم يشارك من جديد.

عودة كريستنسن ستكون مفيدة لخيارات هانز فليك مدرب برشلونة على جميع الأصعدة إذ أن اللاعب يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع ووسط الملعب.

ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا غدا الأحد على ملعب مونتجويك في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 تقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

أندرياس كريستنسن برشلونة
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام ليجانيس.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء فليك: أحترم ريال مدريد وأنشيلوتي ولم أسئ لهما.. وهذا المركز الأفضل لجافي مواعيد مباريات السبت 29 مارس - ريال مدريد ضد ليجانيس.. وكأس الاتحاد الإنجليزي مؤتمر سيميوني: هذا ما نحتاج إليه أمام برشلونة.. وفزنا على مدريد ولكن شكوى أوساسونا - أفلت سابقا من نفس تهمة برشلونة.. وحكاية الصحفي المدريدي تحدد موعد المحاكمة.. أنشيلوتي يواجه عقوبة الحبس لقرابة 5 سنوات محاولة جيدة ولكن.. هل يملك أوساسونا أي أمل في شكواه ضد برشلونة؟ موندو: بسبب مارتينيز.. أوساسونا يحتج على نتيجة مباراة برشلونة
أخر الأخبار
أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن 9 دقيقة | منتخب مصر
حسام حسن يوضح حقيقة تصريحاته بشأن رأيه عن انتقال زيزو لـ الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام ليجانيس.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء 26 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد – تعديل موعد مباراة الزمالك والأهلي في ختام الدوري ساعة | كرة يد
اتحاد الكرة: الكل مخطئ في أزمة القمة والأهلي اعتمد على رسائل "واتساب" ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: إذا انضم زيزو لـ الأهلي سيكون جيدا.. وصلاح أول من ينفذ تعليماتي ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: فرصة انضمام حجازي للمنتخب 1%.. وهذا موقف إمام عاشور ساعة | الكرة المصرية
أجندة مباريات بيراميدز في أبريل - الأهلي في الدوري وإفريقيا ونهائي محتمل ضد الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 3 الحسم في سبتمبر.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل إلى كأس العالم؟ 4 خبر في الجول - اللجنة الأولمبية تعد بيانا تنصف فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة القمة