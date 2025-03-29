عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة

عاد أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

أندرياس كريستنسن النادي : برشلونة برشلونة

وكان كريستنسن قد أصيب في بداية الشهر الجاري خلال تدريبات الفريق.

وعاد كريستنسن لمران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت.

المدافع الدنماركي لم يشارك سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالي بسبب تعرضه للكثير من الإصابات المتتالية.

كريستنسن شارك في أول مباراة بالدوري ولم يستكملها بسبب الإصابة ومنذ ذلك الوقت لم يشارك من جديد.

عودة كريستنسن ستكون مفيدة لخيارات هانز فليك مدرب برشلونة على جميع الأصعدة إذ أن اللاعب يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع ووسط الملعب.

ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا غدا الأحد على ملعب مونتجويك في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 تقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.