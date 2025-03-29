مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: دغموم سيعقد جلسة مع كامل أبو علي بتجديد عقده مع المصري

كشف مصدر مقرب من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري عن جلسة قريبة بين اللاعب وإدارة المصري للتفاوض حول تجديد عقده.

وينتهي تعاقد دغموم مع المصري بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "دغموم سيعقد جلسة مع كامل أبو علي رئيس المصري عقب عيد الفطر للتفاوض حول تجديد تعاقده".

وانتقل دغموم للمصري في 2022 قادما من وفاق سطيف الجزائري.

ومنذ الانضمام للفريق لعب دغموم 61 مباراة بقميص المصري وخلالها 4 أهداف وصنع 7 آخرين.

وكان دغموم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال موسمه الأول مع المصري.

ويستعد المصري لمواجهة سيمبا التنزواني في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأربعاء 2 أبريل المقبل.

ويحتل المصري حاليبا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الخامس.