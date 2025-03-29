مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سيتم صرف مستحقات المنتخب الأولمبي المتأخرة خلال أيام

السبت، 29 مارس 2025 - 12:05

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي – المغرب الأولمبي – أولمبياد باريس 2024

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد المحتمل لصرف مستحقات لاعبي المنتخب الأولمبي السابق.

وكانت جلسة قد جمعت أحمد مصطفى "زيزو" قائد منتخب مصر في أولمبياد باريس بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طالب خلالها اللاعب بتدخل الوزير لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيتم صرف مستحقات لاعبي المنتخب الأولمبي خلال أيام".

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وواصل "كل لاعب له مستحقات تقترب من نصف مليون دنيه متأخرة نظير المشاركة في أولمبياد باريس ومن المفترض صرفها قبل نهاية شهر أبريل".

وشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل على المركز الرابع في منافسات كرة القدم.

وقاد المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي تدريب منتخب مصر الأولمبي خلال الأولمبياد.

وقاد ميكالي تدريب منتخب مصر للشباب عقب أولمبياد باريس 2024 ولكنه رحل عقب بطولة شمال إفريقيا للشباب وتولى أسامة نبيه بدلا منه.

وقاد ميكالي منتخب مصر للشباب للتأهل لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

منتخب مصر الأولمبي
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