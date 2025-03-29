وفاة السيد عيد نجم المصري والمنتخب السابق

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: دغموم سيعقد جلسة مع كامل أبو علي بتجديد عقده مع المصري

الـ 22 تحمل لقبا؟ تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز

علي ماهر: كان بإمكاننا الفوز على الزمالك ولم يحالفنا التوفيق

مران الأهلي - عودة الدوليين استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

بيسيرو: زيزو كان يرغب في اللعب أساسيا ضد سيراميكا.. وحارب عندما شارك

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد المحتمل لـ نهائي كأس مصر 2025

ميدو: جماهير الزمالك أرسلت رسالة لـ زيزو برغبتهم في استمراره.. وإن شاء الله سيجدد

الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد ستيلينبوش والقناة الناقلة