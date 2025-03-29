وفاة السيد عيد نجم المصري والمنتخب السابق
السبت، 29 مارس 2025 - 11:23
كتب : FilGoal
توفي السيد عيد نجم النادي المصري ومنتخب مصر السابق بعد فترة من المعاناة مع المرض.
نجم المصري السابق توفي عن عمر يناهز 64 عاما.
وسبق لسيد عيد اللعب بقميص المصري خلال 13 عاما منذ 1982 وحتى 1995.
واعتزل عيد كرة القدم عام 2002 بقميص سوهاج.
ولعب السيد عيد لمدة 3 سنوات مع منتخب مصر الأول وتواجد بقائمة كأس أمم إفريقا 1992.
ويتقدم FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة الفقيد ويتمنى لهم الصبر والسلوان.
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