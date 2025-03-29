علي ماهر: كان بإمكاننا الفوز على الزمالك ولم يحالفنا التوفيق

السبت، 29 مارس 2025 - 02:07

كتب : FilGoal

علي ماهر - المصري

يرى علي ماهر المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا أن فريقه كان بإمكانه الفوز على الزمالك.

ووصل الزمالك لمباراة نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في دور نصف نهائي كأس مصر.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعبون أدوا بشكل جيد في المباراة، ولم يحالفنا التوفيق، إذا حالفنا التوفيق كان من الممكن تسجيل هدف أو هدفين قبل أن يحرز الزمالك الهدف الثاني".

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وأتم "ركزنا كثيرا في المباراة، ولم نستقبل أي فرص في الشوط الأول سوى الهدف، وتمكنا من العودة وكنا نريد الفوز".

وللمباراة الـ11 على التوالي لم يتمكن سيراميكا كليوباترا من الفوز على الزمالك.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات وتعادل مرة واحدة وهي الأخيرة بينهما في الدوري الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك خصمه بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد في نفس الدور.

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