مران الأهلي - عودة الدوليين استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

السبت، 29 مارس 2025 - 01:47

كتب : FilGoal

مران الأهلي

استأنف لاعبو الأهلي تدريباتهم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة في لقاء الذهاب.

وشهد المران عودة اللاعبين الدوليين عقب نهاية التوقف الدولي.

أخبار متعلقة:
بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمواجهة الأهلي في الدوري منافس الأهلي - بالميراس يخسر نهائي بطولة باوليستا أمام كورينثيانز اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتلق طلبات من الأهلي وبيراميدز بشأن الحكام الأجانب مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول موقف النادي من استقدام حكام أجانب للقاء الأهلي

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني، فيما قام اللاعبون بتنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

تاريخ المواجهات

هذه هي سابع نسخة في دوري أبطال إفريقيا تجمع بين الفريقين، وسيخوضا المباراتين رقم 13 و14 في تاريخهما القاري.

المواجهة الأولى على الإطلاق وقعت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987، وانتهى الذهاب في السودان بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلي بلقبه الثاني في تاريخه، بحسم الإياب 2-0.

الهدف الأول في هذه الليلة سجله جمال الثعلب لاعب السودان بالخطأ، بينما أضاف أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس.

أما المواجهة الثانية فأتت بعد طول انتظار في دور الـ 32 لنسخة 2004، وشهدت خسارة الأهلي ذهابا في السودان بهدف ريتشارد جستين، وتعادلا في مصر 0-0، ومنذ ذلك الحين لم يلتقي الأهلي والهلال في أي دور إقصائي مرة أخرى.

ومنذ ذلك الوقت تكرر اللقاء في 4 نسخ ولكن جميعهم في دور المجموعات، فحين كان ربع النهائي بنظام المجموعات في 2007 فاز الأهلي في القاهرة 2-0، وخسر في السودان 3-0.

وفي نسخة 2020 تجدد الموعد في دور الـ 16 بدور المجموعات، ليفوز الأهلي ذهابًا 2-1 ويتعادلا 1-1 في السودان.

وتكرر اللقاء في نسخة 2022، ليفوز الأهلي في مصر 1-0، ويتعادلا سلبيا في السودان.

وأخيرًا في نسخة 2023، فاز الهلال في السودان 1-0، وحسم الأهلي الإياب بثلاثية دون رد.

إجمالا جمع الفريقين 12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي 5 مرات، وفاز الهلال 3، وتعادلا في 4 مباريات.

أما على مستوى الأهداف، سجل الأهلي 11 هدفا، وتلقى 7.

مران الأهلي الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال
نرشح لكم
الـ 22 تحمل لقبا؟ تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد المحتمل لـ نهائي كأس مصر 2025 4 × 4.. بيراميدز يدافع عن لقب كأس مصر حتى النهاية بالفوز على البنك برباعية بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمواجهة الأهلي في الدوري انتهت كأس مصر - بيراميدز (4)-(0) البنك الأهلي.. السماوي يدافع عن لقبه للنهاية جمال العدل: زيزو ليس إمام عاشور.. وسيستمر في الزمالك بنسبة 80 % مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. بيراميدز والزمالك في كأس مصر اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتلق طلبات من الأهلي وبيراميدز بشأن الحكام الأجانب
أخر الأخبار
الـ 22 تحمل لقبا؟ تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز 3 ساعة | الكرة المصرية
علي ماهر: كان بإمكاننا الفوز على الزمالك ولم يحالفنا التوفيق 3 ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - عودة الدوليين استعدادا لمواجهة الهلال السوداني 3 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - ثلاثي مصري في نهائي نصف أوبتاسيا 3 ساعة | رياضات أخرى
باير ليفركوزن يطارد بايرن ميونيخ بفوز على بوخوم 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري سيدات - مسار ودجلة يصلن لـ 100 هدف.. وعودة الأهلي والزمالك للانتصارات 3 ساعة | رياضة نسائية
كرة يد - الأهلي ينتصر بصعوبة على البنك وفرصتان لحسم لقب الدوري 4 ساعة | كرة يد
بيسيرو: زيزو كان يرغب في اللعب أساسيا ضد سيراميكا.. وحارب عندما شارك 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 4 مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر