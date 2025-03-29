اسكواش - ثلاثي مصري في نهائي نصف أوبتاسيا
السبت، 29 مارس 2025 - 01:41
كتب : محمد سمير
يتواجد ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش 2025 رجال وسيدات.
وتقام البطولة في العاصمة الإنجليزية لندن في الفترة من 25 وحتى 30 مارس الجاري.
وتأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بالفوز على جاسمين هوتون بنتيجة 3-0.
فيما تأهلت ندى عباس بالفوز بنتيجة 3-2 على الفرنسي ميلسيا ألفيس.
وستلتقي هانيا في نصف النهائي مع اليابانية ساتومي واناتابي، فيما تواجه ندى الإنجليزية جورجينا كينيدي.
وفي الرجال فاز مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0.
وسيلتقي عسل في نصف نهائي مع الويلزي جويل ماكين.
وستقام مباريات نصف النهائي اليوم السبت.
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