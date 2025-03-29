الدوري المصري سيدات - مسار ودجلة يصلن لـ 100 هدف.. وعودة الأهلي والزمالك للانتصارات

اكتسح مسار ضيفه بيراميدز بنتيجة 11-0 في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري سيدات.

وبفضل الأهداف الـ 11 تخطت سيدات مسار حجاز الـ 100 هدف هذا الموسم بتسجيل 108 هدفا.

وعادت سيدات الأهلي لتحقيق الانتصارات بعد تعادلين ضد وادي دجلة والزمالك بالفوز على المقاولون العرب 5-0.

وحققت سيدات الزمالك فوزا خارج الأرض بنتيجة 2-1 على زد.

وانتصر البنك الأهلي على مودرن سبورت 5-2، وأخيرا فاز وادي دجلة على المعادي واليخت بنتيجة 4-0.

كما أصبحت سيدات وادي دجلة ثاني من يسجلن 100 هدف هذا الموسم بفضل الرباعية.

ويتصدر مسار الترتيب برصيد 61 نقطة ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة ثم وادي دجلة ثالثا برصيد 54 نقطة.

ويأتي الزمالك رابعا برصيد 40 نقطة وارتقى البنك الأهلي للمركز الخامس برصيد 41 نقطة بدلا من مودرن سبورت الذي تراجع للمركز السادس برصيد 38 نقطة.

وظل زد سابعا برصيد 35 نقطة والمقاولون العرب ثامنا برصيد 29 نقطة وبيراميدز تاسعا برصيد 19 نقطة وأخيرا المعادي واليخت برصيد 17 نقطة.