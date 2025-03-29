كرة يد - الأهلي ينتصر بصعوبة على البنك وفرصتان لحسم لقب الدوري

السبت، 29 مارس 2025 - 00:59

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كأس السوبر المصري كرة يد

انتصر الأهلي على البنك الأهلي بصعوبة بفضل الرميات الجزائية في الجولة 12 من المرحلة النهائية لدوري المحترفين رجال لكرة اليد.

وفاز الأهلي بنتيجة 28-24 بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 23-23 بين الفريقين.

وفي نفس الجولة فاز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 26-19 ليبقى على آماله في خطف لقب الدوري.

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ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 41 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطة وقلص الفارق لـ 4 نقاط قبل جولتين على النهاية.

ويلتقي الأهلي مع الزهور في الجولة المقبلة فيما يواجه الزمالك خصمه البنك الأهلي، ويُختتم الموسم بلقاء القطبين.

ويحتاج الأهلي فقط الفوز على الزهور في الجولة 13 من أجل حسم اللقب قبل جولة على النهاية.

بينما يأمل الزمالك خسارة الأهلي ضد الزهور وانتصاره في المباراتين من أجل خطف اللقب من غريمه.

يذكر أن بطل الموسم الجاري من الدوري المصري سيحجز مقعدا مباشرا في بطولة سوبر جلوب كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025 والتي ستقام في مصر.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.

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