بيسيرو: زيزو كان يرغب في اللعب أساسيا ضد سيراميكا.. وحارب عندما شارك

أشاد جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك برغبة أحمد سيد (زيزو) لاعب الفريق لرغبته في المشاركة بشكل أساسي ضد سيراميكا كليوباترا وأيضا الأداء الذي ظهر به.

ووصل الزمالك لمباراة نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في دور نصف نهائي كأس مصر.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "أريد تحية الخصم لأنه فريق جيد ويمتلك لاعبين كبار ومدرب جيد، وقدموا مباراة قوية أمامنا".

وأضاف "المباراة كانت صعبة وأهدرنا ركلة جزاء، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، كنا نتسم بالإصرار كبير على الفوز حتى بعد إدراك المنافس للتعادل".

وواصل "الزمالك سيطر على اللقاء ويستحق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، لاسيما وأننا كنا الأفضل على جميع المستويات في اللقاء".

وأكمل "أثق في مصطفى شلبي، ومشاركته ضد سيراميكا في مركز المهاجم بسبب عودة ناصر منسي بعد مرضه".

وتابع"شلبي قادر على المشاركة في مركز المهاجم الصريح وقمت بتجربته في هذا المركز من قبل".

وشدد "زيزو قدم مباريات كبيرة مع المنتخب، وكان الأفضل في صفوف المنتخب، واستهلك طاقة كبيرة بعد مشاركته في المباراتين مع المنتخب".

وأوضح "عندما علم بأنه لن يبدأ لقاء سيراميكا كانت رغبته اللعب، ولكن عدم مشاركته في التشكيل الأساسي بسبب الإجهاد".

وكشف "أرى أن مشاركته في 30 دقيقة بشكل بدني كامل أفضل من مشاركته لمدة 90 دقيقة وقد يتعرض للإصابة، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى شلبي، وكانت لدينا دكة بدلاء قوية في لقاء اليوم".

وواصل "زيزو لاعب في الزمالك ولا أركز سوى أنه يمتلك شخصية قوية وحارب حتى لو لم يبدأ أساسيا، وليس من السهل أن تشارك بعد فترة مشاركة مع منتخب مصر، ولا يستطيع أحد انتقاد زيزو ولا أريد أن يقلق عليه أحد".

وتابع "سيراميكا فريق جيد ويمتلك حلولا وفي الشوط الأول هاجم بشكل أكبر وكان لدينا بعض الملاحظات الخاصة بالتمركز وتحدثت مع اللاعبين بشأنها".

وأنهى حديثه قائلا: "مشاركة محمود بنتايك اليوم أساسيا بالرغم من غيابه عن المباراة المقبلة هي وجهة نظري لأن محمد حمدي شارك في اللقاء الماضي وبنتايك حصل على راحة".

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك خصمه بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد في نفس الدور.