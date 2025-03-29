ميدو: جماهير الزمالك أرسلت رسالة لـ زيزو برغبتهم في استمراره.. وإن شاء الله سيجدد

أقر أحمد حسام (ميدو) عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك أن الجماهير حضرت مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا لإرسال رسالة لـ زيزو برغبتهم في استمراره.

وصل الزمالك لمباراة نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في دور نصف نهائي كأس مصر.

وقال ميدو عبر قناة أون سبورت: "عودة زيزو الحقيقية بعد تسجيله هدفين".

وأضاف "زيزو يرد الجميل لجمهور الزمالك".

وأكمل "الجماهير ذهبت للاستاد لتشجع الفريق وأيضا لإيصال رسالة لزيزو أنهم يريدونه أن يستمر مع الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "إن شاء الله سيكمل زيزو رد الجميل بتجديد العقد".

وسجل زيزو هدف فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

واستطاع زيزو أن يصل للمساهمة الـ16 له خلال الموسم الحالي بتسجيله 8 أهداف وصناعته مثلهم في 30 مباراة شارك فيهم.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك خصمه بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد في نفس الدور.