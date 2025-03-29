الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد ستيلينبوش والقناة الناقلة

السبت، 29 مارس 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يخوض الزمالك مباراة ذهاب كأس الكونفدرالية ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

ووصل الزمالك لمباراة نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في دور نصف نهائي كأس مصر.

وللمباراة الـ11 على التوالي لم يتمكن سيراميكا كليوباترا من الفوز على الزمالك.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات وتعادل مرة واحدة وهي الأخيرة بينهما في الدوري الموسم الجاري.

من المقرر أن يلاقي الزمالك خصمه بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد في نفس الدور.

موعد مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

تقام المباراة يوم الأربعاء 2 أبريل.

ويستتضيف استاد كيب تاون اللقاء.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

الزمالك ستيلينبوش كأس الكونفدرالية سيراميكا كليوباترا
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