الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد ستيلينبوش والقناة الناقلة
السبت، 29 مارس 2025 - 00:12
كتب : FilGoal
يخوض الزمالك مباراة ذهاب كأس الكونفدرالية ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي.
ووصل الزمالك لمباراة نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في دور نصف نهائي كأس مصر.
وللمباراة الـ11 على التوالي لم يتمكن سيراميكا كليوباترا من الفوز على الزمالك.
وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات وتعادل مرة واحدة وهي الأخيرة بينهما في الدوري الموسم الجاري.
من المقرر أن يلاقي الزمالك خصمه بيراميدز في نهائي كأس مصر.
وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد في نفس الدور.
موعد مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش
تقام المباراة يوم الأربعاء 2 أبريل.
ويستتضيف استاد كيب تاون اللقاء.
وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا.
وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.
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