بهدف قاتل من زيزو.. الزمالك يفوز على سيراميكا ويصل لنهائي كأس مصر

الجمعة، 28 مارس 2025 - 23:54

كتب : محمد رؤوف

زيزو - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

وصل الزمالك لمباراة نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في دور نصف نهائي كأس مصر.

وسجل عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو ثنائية الزمالك، بينما أحرز أيمن سعد هدف سيراميكا كليوباترا.

وللمباراة الـ11 على التوالي لم يتمكن سيراميكا كليوباترا من الفوز على الزمالك.

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وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات وتعادل مرة واحدة وهي الأخيرة بينهما في الدوري الموسم الجاري.

وتمكن السعيد من تسجيل ركلة جزاء، وبهذا الهدف وصل للمساهمة التاسعة في الموسم الحالي، إذ سجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين في 28 مباراة لعبها.

وأحرز السعيد للمرة الأولى في بطولة كأس مصر منذ مباراة الزمالك ضد بروكسي في الموسم الماضي.

وحصل السعيد مرة أخرى على ركلة جزاء بعد تسديدة قوية لمست يد محمد توني في الدقيقة 52.

وأهدر السعيد ركلة الجزاء للزمالك.

وللمباراة الثانية على التوالي يهدر الزمالك ركلة جزاء، إذ أهدر ناصر ماهر في المباراة الماضية ضد بتروجت.

الركلة كانت الثامنة للزمالك خلال الموسم الحالي إذ سجل عبد الله السعيد من قبل 3 مرات وأضاع واحدة وسجل أحمد سيد "زيزو" ركلتين وأهدر واحدة.

واستطاع زيزو أن يصل للمساهمة الـ16 له خلال الموسم الحالي بتسجيله 8 أهداف وصناعته مثلهم في 30 مباراة شارك فيهم.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك خصمه بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد في نفس الدور.

التشكيل

بدأ زيزو على مقاعد البدلاء ودفع جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك بناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف الدين الجزيري.

وصف المباراة

دخل الزمالك مستحوذا على الكرة ونتجت عدة فرص غير للفريق لكن أخطرها، رأسية من الجزيري بعيدة عن المرمى في الدقيقة السابعة.

واعترض عبد الله السعيد وباقي الفريق على الحكم بسبب المطالبة بركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد تدخل محمد توني على السعيد.

وعاد الحكم إلى الفيديو ليشاهد الحالة، وأقر بحصول الأبيض على ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وافتتح السعيد النتيجة في الدقيقة 33 من نقطة الجزاء.

وأهدر إسلام عيسى لاعب سيراميكا أخطر فرص الشوط الأول بعدما انفرد بمحمد صبحي حارس مرمى الزمالك لكن تألق صبحي وتصدى بطريقة رائعة في الدقيقة 39.

واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للزمالك بعد تسديدة من السعيد ضربت يد محمد توني في الدقيقة 52.

وأضاع السعيد ركلة الجزاء في الدقيقة 53.

وتعادل أيمن سعد لسيراميكا في الدقيقة 58 من تسديدة أرضية بعد عرضية أرضية من إسلام عيسى.

وأجرى بيسيرو التبديل الأول في الدقيقة 60 بدخول زيزو بدلا من ناصر ماهر.

وسدد زيزو كرة قوية، لكن أنقذ محمد بسام حارس مرمى سيراميكا وتألق في التصدي لها في الدقيقة 68.

ودخل مصطفى شلبي ومحمود جهاد بدلا من الجزيري ونبيل عماد في الدقيقة 74.

وقتل زيزو آمال سيراميكا بتسجيله الهدف الثاني والتقدم في الدقيقة 90 بعد تسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وحافظ الزمالك على التقدم حتى حصل بطاقة الوصول لنهائي الكأس.

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