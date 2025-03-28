4 × 4.. بيراميدز يدافع عن لقب كأس مصر حتى النهاية بالفوز على البنك برباعية

الجمعة، 28 مارس 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

احتفال ماييلي مع بيراميدز ضد البنك الأهلي

وصل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز بنتيجة 4-0 على البنك الأهلي في نصف النهائي.

وسجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي وأحمد عاطف "قطة" وبلاتي توريه ورمضان صبحي.

ويواصل بيراميدز الدفاع عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي على حساب زد والأول في تاريخه.

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وتأهل بيراميدز للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2018-19 و2021-22 و2023-24.

ويعد ذلك ثاني أكبر انتصار لبيراميدز في كأس مصر بعد الفوز 6-1 على النجوم في 2019-2020، وبالتساوي مع انتصارات سابقة على الجونة والنصر.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك في النهائي الذي لم يتحدد موعده بعد، وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما بعدما فاز الأبيض باللقب على حساب السماوي في 2018-19.

وصف المباراة

علت تسديدة بلاتي توريه عارضة البنك الأهلي في الدقيقة 10.

وبعد 4 دقائق أرسل مصطفى فتحي عرضية من ركلة حرة مباشرة أودعها فيستون ماييلي برأسية في الشباك.

وبعد 4 دقائق أخرى حوّل أحمد عاطف "قطة" برأسية عرضية محمد الشيبي في شباك البنك الأهلي معلنا ثاني الأهداف لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 25 سدد بلاتي توريه كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى البلعوطي معلنة ثالث أهداف بيراميدز.

واستمر محمود بسيوني لمدة 4 دقائق في انتظار تأكيد صحة الهدف من تقنية الفيديو وعقب مطالعتها احتسبها الحكم لتصبح النتيجة 3-0.

في الشوط الثاني، تحصل بيراميدز على ركلة جزاء بسبب ضرب محمود الجزار لماييلي بدون كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58.

بسيوني عاد لتقنية الفيديو في الدقيقة 61 وأشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع البنك ليزيد من مشاكله.

وفي الدقيقة 63 سجل رمضان صبحي من علامة الجزاء رابع أهداف بيراميدز.

وقبل 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي انفرد رمضان صبحي وراوغ المدافع وسدد كرة تصدى لها البلعوطي ثم ارتطمت بالعارضة ليضيع الهدف الخامس.

بيراميدز كأس مصر البنك الأهلي
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