9 مساهمات.. عبد الله السعيد يسجل ركلة جزاء ويهدر أخرى لـ الزمالك في سيراميكا كليوباترا

سجل عبد الله السعيد هدفا لـ الزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمعهما في دور نصف النهائي من كأس مصر .

واعترض عبد الله السعيد بعد تدخل من محمد توني عليه داخل منطقة الجزاء وطالب بركلة جزاء في الدقيقة 28.

وعاد الحكم إلى الفيديو في الدقيقة 30 ليشاهد الحالة قبل أن يتخذ القرار بوجود ركلة جزاء للأبيض.

وسدد السعيد الركلة وسجل الهدف في الدقيقة 33.

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وبهذا الهدف وصل السعيد للمساهمة التاسعة في الموسم الحالي، إذ سجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين في 28 مباراة لعبها.

وأحرز السعيد للمرة الأولى في بطولة كأس مصر منذ مباراة الزمالك ضد بروكسي في الموسم الماضي.

وحصل السعيد مرة أخرى على ركلة جزاء بعد تسديدة قوية لمست يد محمد توني في الدقيقة 52.

وأهدر السعيد ركلة الجزاء للزمالك.

وللمباراة الثانية على التوالي يهدر الزمالك ركلة جزاء، إذ أهدر ناصر ماهر في المباراة الماضية ضد بتروجت.

الركلة كانت الثامنة للزمالك خلال الموسم الحالي إذ سجل عبد الله السعيد من قبل 3 مرات وأضاع واحدة وسجل أحمد سيد "زيزو" ركلتين وأهدر واحدة.

ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء بيراميدز ضد البنك الأهلي في نهائي الكأس.